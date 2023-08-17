«Яндекс Карты» начали строить маршруты с учетом МЦД-3

Сервис «Яндекс Карты» начал строить маршруты с учетом открывшегося третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом в четверг, 17 августа, сообщила пресс-служба компании.

МЦД-3 отражается как в приложениях «Яндекс Карты» и «Яндекс Метро», так и веб-версии сервисов. Кроме того, пользователям при построении маршрутов указываются номера выходов со станций диаметра, а также учтут пересадки на наземный транспорт.

В «Яндекс Метро» также обновились схемы станций: на карте появился МЦД-3, а линии других диаметров стали тоньше. Благодаря этому искать нужные станции и ориентироваться в городе станет проще.

Открытие МЦД-3 повлияло на работу городского транспорта. С 12 августа улучшилась работа семи автобусных маршрутов у четырех станций МЦД-3: Останкино, Моссельмаш, Грачевская и Косино.