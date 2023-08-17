Ярмарки со школьными принадлежностями открылись в Подмосковье
В Московской области начали работу специальные ярмарки, где можно купить школьные принадлежности. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Ежегодно перед началом учебного года в Подмосковье проводят школьные ярмарки. Всего в этом году запланировано проведение 17 тематических школьных ярмарок, где будет организовано порядка тысячи торговых мест», – приводит пресс-служба слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
Отмечается, что ярмарки откроются в 16 городских округах.