Три человека пострадали в результате пожара на севере Москвы

На севере столицы произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом стало известно в четверг, 17 августа.

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По данным источника «Вечерней Москвы», возгорание произошло в квартире жилого дома доме № 61 на Ангарской улице. В ходе тушения спасены три человека: две женщины и ребенок. Они скрывались от огня на балконе, откуда их забрали сотрудники МЧС. Вскоре после этого пожар ликвидировали.

— Спасенных передали врачам, — резюмировал собеседник «ВМ».