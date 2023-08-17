Москвичей предупредили об опасной грозе

В пятницу, 18 августа, в Московском регионе ожидается гроза. О небезопасной погоде жителей столицы предупредили специалисты Гидрометцентра, передает Агентство городских новостей «Москва».

Из-за грозы в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать с 15:00 до 21:00 пятницы для Москвы и с 11:00 до 21:00 пятницы для Подмосковья.

Ранее в Москве ввели «желтый» уровень опасности из-за мощного ветра. Порывы достигали 15 метров в секунду. Предупреждение действовало до 21:00 11 августа.