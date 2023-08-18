Движение транспорта ограничат в нескольких округах Москвы 19-20 августа
В нескольких округах Москвы временно ограничат движение транспорта 19-20 августа. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— В связи с проведением полумарафона «Лужники» 20 августа временно изменится схема движения в Центральном административном округе, — говорится в материале.
Автомобилисты не смогут проехать с 07:30 до 12:00 по улице Хамовнический Вал; с 07:30 до 12:30 по Лужнецкой набережной; с 08:00 до 11:30 по Москворецкой набережной; с 08:00 до 11:40 по Кремлевской набережной; с 08:00 до 12:00 по Пречистенской и Фрунзенской набережным; с 08:10 до 11:00 по Устьинской набережной; с 08:10 до 11:15 по Краснохолмской, Гончарной и Котельнической набережным.
Кроме того, из-за проведения забега «Динамо бежит» 20 августа нельзя будет проехать по нескольким улицам САО: с 09:00 до 11:30 на улице Юрия Никулина; с 09:30 до 10:30 на Московской, Театральной, Трудовой, Правой Дворцовой и Левой Дворцовой аллеях; с 09:30 до 10:45 на площади Космонавта Комарова и Летней аллее; с 09:30 до 11:00 на Петровско-Разумовской аллее.
Также 19-20 августа перекроют движение на западе Москвы из-за соревнований по триатлону: 19 августа с 06:00 до 11:30 нельзя будет проехать по участку Северо-Западной хорды (СЗХ) и улицы Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы, а также воспользоваться съездом на СЗХ (в сторону Рублевского шоссе) с Островной улицы. В тот же день с 06:00 до 20:00 и 20 августа с 08:00 до 13:00 движение закроют на улице Крылатской и в местном проезде от дома 2а на Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала, передает официальный сайт мэра Москвы.
По техническим причинам трамваи временно не будут ходить до станции метро «Чистые пруды» Сокольнической линии. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на энергоинфраструктуре трамвайных линий.