Движение транспорта ограничат в нескольких округах Москвы 19-20 августа

В нескольких округах Москвы временно ограничат движение транспорта 19-20 августа. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В связи с проведением полумарафона «Лужники» 20 августа временно изменится схема движения в Центральном административном округе, — говорится в материале.

Автомобилисты не смогут проехать с 07:30 до 12:00 по улице Хамовнический Вал; с 07:30 до 12:30 по Лужнецкой набережной; с 08:00 до 11:30 по Москворецкой набережной; с 08:00 до 11:40 по Кремлевской набережной; с 08:00 до 12:00 по Пречистенской и Фрунзенской набережным; с 08:10 до 11:00 по Устьинской набережной; с 08:10 до 11:15 по Краснохолмской, Гончарной и Котельнической набережным.

Кроме того, из-за проведения забега «Динамо бежит» 20 августа нельзя будет проехать по нескольким улицам САО: с 09:00 до 11:30 на улице Юрия Никулина; с 09:30 до 10:30 на Московской, Театральной, Трудовой, Правой Дворцовой и Левой Дворцовой аллеях; с 09:30 до 10:45 на площади Космонавта Комарова и Летней аллее; с 09:30 до 11:00 на Петровско-Разумовской аллее.

Также 19-20 августа перекроют движение на западе Москвы из-за соревнований по триатлону: 19 августа с 06:00 до 11:30 нельзя будет проехать по участку Северо-Западной хорды (СЗХ) и улицы Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы, а также воспользоваться съездом на СЗХ (в сторону Рублевского шоссе) с Островной улицы. В тот же день с 06:00 до 20:00 и 20 августа с 08:00 до 13:00 движение закроют на улице Крылатской и в местном проезде от дома 2а на Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала, передает официальный сайт мэра Москвы.