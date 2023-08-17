Собянин: Стоимость проезда на МЦД-3 сократится в 3,5 раза
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи с одной из площадок Московского урбанистического форума в московском "Манеже" открыли пассажирское движение по третьему маршруту Московских центральных диаметров "Ленинградско-Казанский".
"Разрешаю (запустить движение)", - отметил президент, после чего по своим маршрутам отправились первые два состава.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для запуска МЦД-3 была проделана была колоссальная работа вместе с Российскими железными дорогами, с Московской областью при поддержке правительства Российской Федерации и под непосредственным контролем президента.
По словам мэра, пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, а число пассажирских мест - в два раза. Вместе с тем, уточнил мэр Москвы, в 1,5 раза сократится интервал движения поездов, а стоимость поездок снизится до 3,5 раза.
На смену старому подвижному составу приходят поезда "Иволга", продолжал Собянин: "В следующем году 100% поездов будут новыми на этих линиях. Это тоже большой технологический прорыв".
Собянин передал президенту предложения по дальнейшему развитию пассажирских перевозок в столице и на всем Центральном транспортном узле. В частности, предлагается построить диаметр МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий", для которого в центре Москвы планируется прокопать тоннель длиной 12 километров.