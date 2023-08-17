Третий диаметр ждет пассажиров: МЦД-3 связал Зеленоград и Раменское

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт третьему Московскому центральному диаметру. «Вечерняя Москва» узнала о плюсах нового маршрута.

Третий диаметр связывает столичный Зеленоград и подмосковное Раменское, делает доступнее почти два с половиной десятка районов столицы. Благодаря их появлению жители города смогут экономить деньги и время на дорогу. К примеру, доехать с «Электрозаводской» до «Останкино» можно будет всего за 15 минут. Раньше надо было делать несколько пересадок, ехали пассажиры почти час.

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Теперь же появилась прямая линия, где проехать можно по карте «Тройка». Еще один пример — маршрут от «Авиамоторной» до «Ховрино» — он займет всего чуть больше получаса. Раньше маршрут проходил через центр по Замоскворецкой линии метро, перегружались такие станции, как «Новокузнецкая» и «Третьяковская».

Говоря об оплате, стоит отметить, что в зону «Центральная» войдут станции от «Ховрина» до «Ухтомской», а также Ленинградский и Казанский вокзалы. Стоимость разовой поездки по билету «Кошелек» карты «Тройка» — 50 рублей. Проезд в зоне «Пригород» — станции от Зеленограда до «Левобережной» и от «Ипподрома» до «Люберец» — будет стоить 65 рублей.

Стоимость разовой поездки в зоне «Дальняя», в которую войдут станции от Клина до Алабушева и от платформы 88-й километр до «Совхоза», — 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами «Пригорода».

— Некоторые пассажиры будут экономить на поездках — в 3,5–4 раза сократятся их траты, — отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На новом маршруте построены современные городские вокзалы. Ярким примером может служить «Крюково». Здесь есть надземный зал с лифтами и эскалаторами, с возможностью выхода на три современные платформы. Имеется понятная и удобная навигация. Кстати, на этой станции начнут останавливаться скорос тные «Сапсаны», курсирующие между Санкт-Петербургом и Москвой. Пассажиров МЦД-3 будут перевозить в том числе «Иволги 3.0».

— Новые поезда выглядят очень удобными, — говорит москвичка Татьяна Солдатова, ожидающая открытия МЦД-3.

Еще один плюс — бесплатные пересадки на другой транспорт. На метро, Московское центральное кольцо и другие диаметры можно пересесть с МЦД-3 бесплатно в течение 90 минут.

— Программа интеграции транспортных систем будет продолжена, — заявил Максим Ликсутов.

ЦИФРА

85 километров составляет протяженность третьего Московского центрального диаметра.

КСТАТИ

Более 1,5 тысячи человек обучили для работы на новых диаметрах. Специалисты локомотивных бригад привыкали к новым подвижным составам и более интенсивному движению поездов.

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