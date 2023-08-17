Путин и Собянин открыли движение по МЦД-3

В четверг, 17 августа, президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3). Видео запуска МЦД-3 опубликовало РИА Новости.

Президент и мэр посетили выставку «Год нового транспортного каркаса». МЦД-3 была запущена во время мероприятия.

Машинисты МЦД-3 доложили Путину и Собянину, что поезда «Иволга-3.0» готовы впервые начать движение по маршрутам нового диаметра из Зеленограда в Раменское и из Раменского в Зеленоград.

«Разрешаю», - скомандовал Путин, после чего два состава отправились в путь.

МЦД-3 связывает Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Протяженность новой линии МЦД - 85 километров с 41-й станцией, в том числе 14-ю пересадочными.

Власти рассчитывают, что МЦД-3 улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех подмосковных городах. Ожидается, что этим диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.