Места остановок автобусов у станции МЦД-3 Крюково изменятся с 17 августа
С 17 августа изменятся места остановок на Крюковской площади возле станции третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом в четверг, 17 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В частности, возле восьмого выхода будут останавливаться автобусы №9, 11, 31, 2, 3 и 21. Местом остановок для маршрутов №1, 10, 12, 23 и 400 станет площадка между восьмым и девятым выходами, пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
Мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг, 17 августа, приняли участие в открытии третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) по видеосвязи из московского «Манежа».
Открытие МЦД-3 повлияло на работу городского транспорта. С 12 августа улучшилась работа семи автобусных маршрутов у четырех станций МЦД-3: Останкино, Моссельмаш, Грачевская и Косино.
Для подготовки к запуску МЦД-3 поезда «Иволга 3.0» и ЭП2Д прошли обкатку без пассажиров с 15 по 16 августа. Во время тестирования специалисты провели технические испытания, проверили безопасность, а также протестировали работу в смешанном режиме диаметральных поездов и поездов Казанского и Ленинградского направлений железной дороги.