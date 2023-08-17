Места остановок автобусов у станции МЦД-3 Крюково изменятся с 17 августа

С 17 августа изменятся места остановок на Крюковской площади возле станции третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом в четверг, 17 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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В частности, возле восьмого выхода будут останавливаться автобусы №9, 11, 31, 2, 3 и 21. Местом остановок для маршрутов №1, 10, 12, 23 и 400 станет площадка между восьмым и девятым выходами, пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Открытие МЦД-3 повлияло на работу городского транспорта. С 12 августа улучшилась работа семи автобусных маршрутов у четырех станций МЦД-3: Останкино, Моссельмаш, Грачевская и Косино.