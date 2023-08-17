Бочкарев рассказал о ходе программы реновации в Басманном районе

В Басманном районе программа реновации идет в ускоренном темпе: жители дома на Доброслободской улице приступили к переселению в новостройку значительно раньше изначально планируемых сроков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Дом на Доброслободской улице был включен в третий этап реализации программы, однако сроки переселения были приближены. Уже сейчас порядка 30 жителей Басманного района раньше срока приступили к переселению в новостройки, возведенные по программе реновации, — поделился он.

По словам заммэра, сроки строительства в рамках программы могут быть скорректированы. При этом переселение горожан в новые дома в Басманном районе началось в феврале прошлого года. Как отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, только в первом квартале 2023 года власти передали под заселение вторую новостройку по программе реновации на улице Бакунинская, дом 60/2.

Напомним, что первый этап переселения по программе реновации на северо-востоке Москвы выполнен на 60 процентов. В нее включено 499 домов общей площадью квартир более 1,4 миллиона квадратных метров.