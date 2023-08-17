Маршрут №521 в Москве продлят и сделают экспрессом с 19 августа

— Сейчас в Москве курсирует 20 экспресс-маршрутов. По просьбе жителей маршрут №521 станет 21-м. В среднем на нем совершается более 1,1 тысячи поездок в день. Это сделает городской транспорт еще удобнее для жителей Новой Москвы, добираться до двух станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая» станет быстрее, — отметил руководитель городского дептранса.