Маршрут №521 в Москве продлят и сделают экспрессом с 19 августа
С субботы, 19 августа, маршрут №521 продлевается и становится экспрессом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, жители поселка Ватутинки и Новые Ватутинки смогут быстро и комфортно добираться до Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро. Автобусы будут следовать с востребованными остановками на Калужском шоссе без заезда к метро «Коммунарка».
— Сейчас в Москве курсирует 20 экспресс-маршрутов. По просьбе жителей маршрут №521 станет 21-м. В среднем на нем совершается более 1,1 тысячи поездок в день. Это сделает городской транспорт еще удобнее для жителей Новой Москвы, добираться до двух станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая» станет быстрее, — отметил руководитель городского дептранса.
Кроме того, в департаменте сообщили, что с 12 августа улучшилась работа семи автобусных маршрутов у четырех станций третьего направления Московского центрального диаметра: Останкино, Моссельмаш, Грачевская и Косино.