Выставка «Без барьеров» открылась в московском метро

В переходе между станциями «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии и «Площадь Гагарина» Московского центрального кольца открыли выставку «Без барьеров». Об этом в четверг, 17 августа, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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Открывали выставку представители Дептранса, Всероссийского общества инвалидов и Союза фотохудожников России.

— Экспозиция приурочена к 35-летию Всероссийского общества инвалидов и размещена в переходе между станциями «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии и «Площадь Гагарина» МЦК, — сказал он.

На выставки представили 15 фотографий, она продлится до 17 сентября, передает Telegram-канал ведомства.

На станции метро «Выставочная» прошла фотовыставка «5 лет с программой «Мой район». По QR-кодам были доступны аудиогиды, они помогли узнать о новых интересных местах для прогулок по столице.