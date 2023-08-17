Работы по благоустройству столичных дворов выполнены на 70 процентов
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 70 процентов работ по благоустройству столичных дворов. Об сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В этом году запланировано благоустройство свыше 1,6 тысячи дворовых территорий, в настоящее время выполнено более 70 процентов от общего объема работ. Все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан, чаще всего поступали просьбы дополнительно высадить зеленые насаждения, улучшить освещение и детские и спортивные площадки, установить лавочки для отдыха», — рассказал он.
Во дворах обязательно обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустраивают парковки.
В рамках благоустройства меняют или устанавливают новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. Если позволяет площадь, во дворах устанавливают качели и беседки.
«Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения: устанавливаем фонари и торшеры с энергосберегающими лампами», — добавил заместитель Мэра Москвы.
Важный заключительный этап благоустройства дворовых территорий — озеленение. В ходе работ обустраивают газоны и клумбы, а где позволяет площадь, осенью дополнительно высадят деревья и кустарники.
По желанию жителей и при наличии необходимых условий специалисты обустраивают площадки для выгула домашних питомцев.
Ранее более 24 тысяч столичных дворов привели в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает создание необходимой инфраструктуры для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.