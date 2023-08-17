Работы по благоустройству столичных дворов выполнены на 70 процентов

«В этом году запланировано благоустройство свыше 1,6 тысячи дворовых территорий, в настоящее время выполнено более 70 процентов от общего объема работ. Все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан, чаще всего поступали просьбы дополнительно высадить зеленые насаждения, улучшить освещение и детские и спортивные площадки, установить лавочки для отдыха», — рассказал он.