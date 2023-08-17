В Басманном районе Москвы ускорили программу реновации

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Жители дома на Доброслободской улице в Москве приступили к переселению в рамках программы реновации раньше изначально планируемых сроков. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Дом на Доброслободской улице был включен в третий этап реализации программы, однако сроки переселения были приближены. Уже сейчас порядка 30 жителей Басманного района раньше срока приступили к переселению в новостройки, возведенные по программе реновации", - сказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что запланированные изначально сроки переселения в рамках программы являются ориентировочными и могут быть скорректированы. Первое переселение в Басманном районе началось в феврале прошлого года. Сейчас четыре дома полностью расселены, еще два находятся в процессе расселения.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, только в первом квартале 2023 года вторую новостройку по программе реновации на улице Бакунинская, дом 60/2 в Центральном административном округе передали под заселение.