Путин поручил рассмотреть вопрос создания ОЭЗ в сфере киноиндустрии в Москве

Российский президент Владимир Путин поручил правительству России совместно с правительством Москвы рассмотреть вопрос о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в сфере киноиндустрии — Московского международного кинокластера.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также он поручил рассмотреть вопрос о специальных мерах поддержки резидентов данной ОЭЗ.

«Включая предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов», — уточняется в сообщении.