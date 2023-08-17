Путин поручил рассмотреть вопрос создания ОЭЗ в сфере киноиндустрии в Москве
Российский президент Владимир Путин поручил правительству России совместно с правительством Москвы рассмотреть вопрос о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в сфере киноиндустрии — Московского международного кинокластера.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Также он поручил рассмотреть вопрос о специальных мерах поддержки резидентов данной ОЭЗ.
«Включая предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов», — уточняется в сообщении.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе в 2022 году сняли 37 фильмов.