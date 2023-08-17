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Путин поручил рассмотреть вопрос создания ОЭЗ в сфере киноиндустрии в Москве

Российский президент Владимир Путин поручил правительству России совместно с правительством Москвы рассмотреть вопрос о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в сфере киноиндустрии — Московского международного кинокластера.

Путин поручил рассмотреть вопрос создания ОЭЗ в сфере киноиндустрии в Москве
© РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также он поручил рассмотреть вопрос о специальных мерах поддержки резидентов данной ОЭЗ.

«Включая предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов», — уточняется в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе в 2022 году сняли 37 фильмов.