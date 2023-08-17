Открытый лекторий пройдет на Московском урбанфоруме в «Зарядье»

В парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума пройдет лекторий «Экономика Москвы», рассказала министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

Отмечается, что лекторий подразумевает под собой цикл лекций на тему экономики, предпринимательства и финансов. По словам Багреевой, в лекциях примут участие известные блогеры, экономисты и предприниматели, успешные финансисты и бизнес-тренеры. Благодаря такого рода мероприятию жители и гости Москвы научатся экономической и предпринимательской грамотности и получат важные знания.

Первая лекция цикла «Экономика Москвы: истории бизнес-успеха» пройдет 23 августа. Успешные предприниматели Москвы расскажут о пути от идеи бизнеса до реализации, а также подскажут, как правильно выбрать вид деятельности.

Вторая лекция «Экономика Москвы: просто о сложном» состоится 28 августа. На ней известные экономисты и предприниматели расскажут об устройстве столичной экономики.