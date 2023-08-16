Собянин: Несмотря на санкции, все отрасли Москвы продолжают развиваться

«У нас нет ни одной отрасли, которая бы не развивалась в плюсе: ни фармацевтика, ни автомобилестроение, ни строительство, ни транспорт, ни торговля, ни инновации, ни ИТ-отрасль. Все растут. Это еще раз подтверждает — чем больше на нас давят, чем в более сложной ситуации мы оказываемся, тем лучше мы работаем и лучше развиваемся», — отметил Сергей Собянин.