Сергей Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для зимнего и летнего отдыха в Москве
Несмотря на зарубежные санкции, Москва продолжает развиваться. Немало внимания город уделяет туризму и поддержанию в столице условий для летнего и зимнего отдыха, рассказал Сергей Собянин в ходе выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
«Наш Президент как-то сказал: “Чтобы мы победили, конечно, мы должны сражаться на фронте, побеждать, но, чтобы победить, нужна экономика, чтобы вся страна работала по-прежнему”. Конечно, развивая оборонно-промышленный комплекс, и все остальное должно работать как часы, включая и социальную сферу, и туризм и отдых, как это ни странно, потому что это значительная часть нашей экономики», — отметил Сергей Собянин.
Чтобы в Москве возобновить зимний отдых, сделали более 200 искусственных катков, начиная от огромных, самых больших в мире (типа катков на ВДНХ, в Парке Горького), заканчивая катками в каждом районе. Так, теперь можно заниматься зимними видами спорта. Кроме того, сегодня Москва — одна из самых зеленых столиц мира.
«У нас количество парков в Москве самое большое в мире среди всех столиц. Самый зеленый город. Ну и конечно, на улице жарко, хорошая погода, хочется загорать, купаться. В Москве с этим проблема, поэтому мы решили все-таки создать для москвичей и гостей настоящий летний отдых с водой, с купанием, загоранием. В Москве уже 15 бассейнов с искусственным подогревом воды, с хорошими пляжными зонами», — подчеркнул Мэр Москвы.
Еще одно достижение столицы в сфере отдыха и туризма — городские фестивали, которые собирают миллионы гостей — москвичей и жителей других регионов России. В эти дни в столице проходит фестиваль «Цветочный джем». Одна из самых масштабных площадок фестиваля по традиции находится на Манежной площади. Всего же ландшафтные дизайнеры украсили 12 городских пространств.