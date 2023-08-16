Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для зимнего и летнего отдыха в Москве

«Наш Президент как-то сказал: “Чтобы мы победили, конечно, мы должны сражаться на фронте, побеждать, но, чтобы победить, нужна экономика, чтобы вся страна работала по-прежнему”. Конечно, развивая оборонно-промышленный комплекс, и все остальное должно работать как часы, включая и социальную сферу, и туризм и отдых, как это ни странно, потому что это значительная часть нашей экономики», — отметил Сергей Собянин.