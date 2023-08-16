Собянин: Четыре миллиона человек имеют работу за счет поставок в Москву
Четыре миллиона человек имеют работу и доходы благодаря поставкам продукции в столицу. Об этом в среду, 16 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— 2,5 миллиона человек приезжают в Москву и находят здесь работу из других регионов, и еще четыре миллиона человек по всей стране так или иначе имеют работу и доходы благодаря тому, что продукция поставляется в столицу, — сказал глава города.
Собянин отметил, что пятая часть российской экономике находятся в Москве. В московской промышленности работает 700 тысяч человек, передает ТАСС.
В столице действуют несколько сервисов, позволяющих найти занятие по душе и получить необходимые для этого знания, сообщил мэр. В частности, в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» можно пройти переквалификацию, проконсультироваться по поиску работы и получить другие полезные знания и навыки.
Глава города Сергей Собянин рассказал, что в столице на сегодняшний день работает свыше 46 тысяч социально ориентированных компаний. По словам мэра, было принято решение о расширении финансовой поддержки компаний и проектов в сфере социального предпринимательства.