Музей Победы обновит выставку к 80-летию Курской битвы

К 80-летию победы в Курской битве Музей Победы обновит выставку «Закат Цитадели». Ее дополнят экспонаты, рассказывающие о возведении Дороги мужества — железнодорожного пути Старый Оскол — Ржев, который использовали для перевозки грузов войск Воронежского фронта. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 16 августа.

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По словам заведующей экспозиционно-выставочным отделом Музея Победы Елизаветы Голощаповой, красноармейцы вместе с местными жителями проложили порядка 95 километров магистрали за рекордные 32 дня. Строительство этой дороги позволило улучшить снабжение войск Красной армии, «что внесло существенный вклад в победу в Курской битве».

Посетители увидят подлинные экспонаты из фондов Музея Победы, использовавшиеся при строительстве и ремонте железнодорожных путей. Начало церемонии в 11:00.