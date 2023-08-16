Музей Победы обновит выставку к 80-летию Курской битвы
К 80-летию победы в Курской битве Музей Победы обновит выставку «Закат Цитадели». Ее дополнят экспонаты, рассказывающие о возведении Дороги мужества — железнодорожного пути Старый Оскол — Ржев, который использовали для перевозки грузов войск Воронежского фронта. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 16 августа.
По словам заведующей экспозиционно-выставочным отделом Музея Победы Елизаветы Голощаповой, красноармейцы вместе с местными жителями проложили порядка 95 километров магистрали за рекордные 32 дня. Строительство этой дороги позволило улучшить снабжение войск Красной армии, «что внесло существенный вклад в победу в Курской битве».
Посетители увидят подлинные экспонаты из фондов Музея Победы, использовавшиеся при строительстве и ремонте железнодорожных путей. Начало церемонии в 11:00.
6 августа в рамках всероссийской акции «Ночь кино» в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы пройдет бесплатный показ для всех желающих. Показы состоятся и на летней сцене филиала «Г.о.р.а.». Зрителям представят 10 анимационных фильмов проекта «Детская книга войны».