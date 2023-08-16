У Музея Победы 22 августа развернут самый большой флаг России

22 августа в Москве на площади у Музея Победы состоится церемония разворачивания самого большого флага России. Площадь флага, который находится на хранении в Музее Победы, составляет около тысячи квадратных метров. Он занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений". Ожидается, что в церемонии примут участие представители волонтерских, молодежных организаций, представители военных образовательных учреждений. Перед присутствующими выступит оркестр Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации, а также лауреат международных и национальных конкурсов вокалистов - Екатерина Линковская.

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По окончании церемонии в Зале Полководцев Музея Победы состоится праздничный концерт при участии солистов Владимирской областной филармонии, а затем самые юные посетители Музея Победы смогут побывать на мастер-классе "Символы России". Мероприятие будет организовано перед Залом Славы. Вместе с волонтерами участники мастер-класса научатся базовым техникам плетения из ниток мулине и создадут своими руками памятный сувенир - браслет в цветах российского флага.