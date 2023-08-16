$97.42-3.62106.57-4.11

Собянин назвал число москвичей в зоне СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в зоне СВО находится около 45 тысяч москвичей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Собянин назвал число москвичей в зоне СВО
© РИА Новости

Такое заявление Собянин сделал во время открытого диалога «Город для жизни» на Всероссийском форуме «Территория смыслов».

«По мобилизации из Москвы ушло около 20 тысяч человек, контрактников и добровольцев ушло тоже около 20 тысяч. Я не знаю сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва вообще военный город, но я думаю, не меньше 5 тысяч. То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО», – рассказал Собянин.

Ранее Сергей Собянин также заявил, что каждый второй житель Москвы систематически занимается спортом.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости