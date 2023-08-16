Собянин назвал число москвичей в зоне СВО
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в зоне СВО находится около 45 тысяч москвичей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Собянин сделал во время открытого диалога «Город для жизни» на Всероссийском форуме «Территория смыслов».
«По мобилизации из Москвы ушло около 20 тысяч человек, контрактников и добровольцев ушло тоже около 20 тысяч. Я не знаю сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва вообще военный город, но я думаю, не меньше 5 тысяч. То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО», – рассказал Собянин.
Ранее Сергей Собянин также заявил, что каждый второй житель Москвы систематически занимается спортом.
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