Собянин назвал число москвичей в зоне СВО

«По мобилизации из Москвы ушло около 20 тысяч человек, контрактников и добровольцев ушло тоже около 20 тысяч. Я не знаю сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва вообще военный город, но я думаю, не меньше 5 тысяч. То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО», – рассказал Собянин.