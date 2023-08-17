Трамваи временно не будут ходить до станции метро «Чистые пруды» из-за ремонта

По техническим причинам трамваи временно не будут ходить до станции метро «Чистые пруды» Сокольнической линии. Об этом в четверг, 17 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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В частности, маршрут «А» временно не работает. Трамваи № 3 следуют от станции «Чертановская» через станцию «Тульская» до Серпуховского Вала, а № 38 — от Черемушек до Нижних Котлов через станцию «Тульская». В свою очередь маршрут № 39 направляется от станции «Университет» через Павелецкий вокзал и «Пролетарскую» до Новоконной площади.

Отмечается, что ограничения связаны с проведением ремонтных работ на энергоинфраструктуре трамвайных линий. В расписание могут быть внесены дополнительные изменения.

— Вместо трамваев пользуйтесь метро и продленным автобусным маршрутом 913т — от 3-го Павелецкого проезда через метро «Павелецкая», далее по трамвайной линии до метро «Чистые пруды», — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».