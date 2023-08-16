Собянин: 700 тысяч человек работают в промышленности Москвы

— 700 тысяч человек, москвичей работают в промышленности, в том числе и оборонной промышленности, — сказал глава города.

Объем промышленного производства в столице вырос почти на девять процентов за полгода, сообщил 15 августа Собянин. Так, в период с января по июнь в столице нарастили выпуск лекарств и медматериалов на 38,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а одежды — на 31,3 процента. После ухода зарубежных компаний на отечественном рынке освободилась часть ниш, что в совокупности с системной поддержкой городских властей позволило предприятиям активно развиваться.