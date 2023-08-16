Собянин: 700 тысяч человек работают в промышленности Москвы
В столичной промышленной сфере работают 700 тысяч человек. Об этом в среду, 16 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— 700 тысяч человек, москвичей работают в промышленности, в том числе и оборонной промышленности, — сказал глава города.
Собянин отметил, что это самый большой показатель среди всех регионов России, пишет агентство городских новостей «Москва».
Объем промышленного производства в столице вырос почти на девять процентов за полгода, сообщил 15 августа Собянин. Так, в период с января по июнь в столице нарастили выпуск лекарств и медматериалов на 38,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а одежды — на 31,3 процента. После ухода зарубежных компаний на отечественном рынке освободилась часть ниш, что в совокупности с системной поддержкой городских властей позволило предприятиям активно развиваться.
Также Сергей Собянин рассказал, что по столичной программе стимулирования создания рабочих мест построят 99 объектов. Это позволит более чем 81 тысяче человек трудоустроиться рядом с домом.