Собянин: Москва обошла Рио-де-Жанейро по количеству фестивалей

Москва по количеству фестивалей обогнала бразильский Рио-де-Жанейро, в столице ежегодно проходит 11 мероприятий. Об этом в среду, 16 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— По количеству фестивалей мы уже Рио-де-Жанейро давно переплюнули. Проводится в год 11 фестивалей, начиная от самого знаменитого «Путешествие в Рождество» и заканчивая Днем города, — сказал мэр.

Глава города добавил, что посетителями фестиваля «Путешествие в Рождество» становятся 15 миллионов человек. Этот показатель является мировым рекордом, пишет агентство городских новостей «Москва».

На площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» гости смогут прочувствовать особую атмосферу фестиваля «Цветочный джем». В этом году для украшения зон использовали почти 34 тысячи растений и цветов.

Восьмой фестиваль русского гостеприимства «Самоварфест» пройдет на площадке московского сада «Эрмитаж» 26 августа. Организатором фестиваля станет фонд «Культура наций» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и департамента культуры столицы.