Мэр Москвы: Около 2,5 млн человек приезжают в столицу и находят здесь работу
Около 2,5 млн человек приезжают в Москву из других регионов и находят работу в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с участниками смены «Служить» всероссийского молодежного форума «Территория смыслов».
«2,5 млн человек приезжает в Москву из других регионов и находит здесь работу», – сказал Собянин.
Он добавил, что еще 4 млн человек по всей стране так или иначе имеют работу и доходы благодаря тому, что их продукция поставляется в Москву.
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