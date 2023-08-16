Мэр Москвы: Около 2,5 млн человек приезжают в столицу и находят здесь работу

Около 2,5 млн человек приезжают в Москву из других регионов и находят работу в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с участниками смены «Служить» всероссийского молодежного форума «Территория смыслов».

«2,5 млн человек приезжает в Москву из других регионов и находит здесь работу», – сказал Собянин.