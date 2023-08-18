Московский зоопарк рассказал, как бегемот Ксюша спасается от жары

Чтобы спастись от жары, карликовый бегемот Ксюша из Московского зоопарка лежит у бассейна и охлаждается на лугу. Соответствующими кадрами поделилась пресс-служба столичного зоосада.

— У карликовых бегемотов нет сальных и потовых желез. Однако есть другие, кожные — из которых выделяются хорошо заметные крупные капельки. А если бегемот недавно бегал/плавал, то такие выделения могут быть белыми и пенистыми, — говорится в Telegram-канале зоопарка.

На кадрах Ксюша лежит после бассейна на прохладном лугу с полуоткрытыми глазами.

Тапир Сью в жаркую погоду тоже предпочитает залезть в бассейн и сидеть там долгое время. Московский зоопарк поделился видео с тапиром.

В конце июня Сью начала пользоваться летним вольером: здесь она оценила пищевое разнообразие, которое нельзя встретить в зимнем вольере. В силу возраста Сью предпочитает большую часть времени проводить в укрытии, а если и выходит наружу, то только ради почесываний и еды.