Московский зоопарк рассказал, как бегемот Ксюша спасается от жары
Чтобы спастись от жары, карликовый бегемот Ксюша из Московского зоопарка лежит у бассейна и охлаждается на лугу. Соответствующими кадрами поделилась пресс-служба столичного зоосада.
— У карликовых бегемотов нет сальных и потовых желез. Однако есть другие, кожные — из которых выделяются хорошо заметные крупные капельки. А если бегемот недавно бегал/плавал, то такие выделения могут быть белыми и пенистыми, — говорится в Telegram-канале зоопарка.
На кадрах Ксюша лежит после бассейна на прохладном лугу с полуоткрытыми глазами.
Тапир Сью в жаркую погоду тоже предпочитает залезть в бассейн и сидеть там долгое время. Московский зоопарк поделился видео с тапиром.
В конце июня Сью начала пользоваться летним вольером: здесь она оценила пищевое разнообразие, которое нельзя встретить в зимнем вольере. В силу возраста Сью предпочитает большую часть времени проводить в укрытии, а если и выходит наружу, то только ради почесываний и еды.
Также в начале мая в Московском зоопарке розовые и красные фламинго переехали в летний вольер на Большом пруду. Вместе с переездом у птиц начинается период ухаживания самцов за самками. Розовые и красные фламинго ежегодно гнездятся в городском зоопарке.