Более 90% жилых домов Москвы подготовили к отопительному сезону

"Масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону вышла на финишную прямую, в настоящее время уже подготовлены более 90% жилых домов и социальных объектов. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - до 1 сентября", - сказал Бирюков.