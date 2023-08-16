Восемнадцать путепроводов построят в Москве до 2026 года

До 2026 года в Москве планируется построить 18 путепроводов, сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы со ссылкой на его руководителя Рафика Загрутдинова.

«С 2011 по 2022 годы в рамках Адресной инвестиционной программы было построено 24 путепровода для движения автотранспорта. До 2026 года планируется построить еще 18 путепроводов. Сейчас в Москве возводятся пять путепроводов для движения автомобилей», – приводятся в сообщении слова Загрутдинова.

Он уточнил, что в настоящий момент идет строительство путепровода «Текстильщики-1», сооружения, соединяющего Проектируемый проезд №2236 с ул. Хачатуряна, путепровода через Савеловское направление Московской железной дороги (МЖД), соединяющего ул. 800-летия Москвы и ул. Инженерная, путепровода в районе 24–25 км Ленинградского шоссе.

По словам Загрутдинова, в настоящее время проектируются 11 таких объектов, а в перспективе появятся еще два сооружения: в ЮЗАО путепровод через пути Курского направления МЖД для соединения ул. 2-я Мелитопольская с ул. Веневская. В Северном административном округе появится путепровод через пути Рижского направления МЖД, который соединит ул. 8-го Марта и ул. Приорова.