Собянин назвал объем вводимого в Москве жилья

Собянин: В Москве ежегодно в среднем вводится около 4 млн. кв. м. жилья
В столице ежегодно вводится около четырех миллионов квадратных метров жилья. Об этом в среду, 16 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на улице Покровка.
— Вот за последние 10 лет, 12, мы в среднем вводили 4 миллиона квадратных метров, — сказал он.
Как отметил глава города, такие показатели нельзя назвать маленькими, если обратить внимание на масштабы строительства.
В округах столицы также продолжается реализация программы реновации, на данный момент процесс переселения окончен или еще продолжается для 127 тысяч человек, передает агентство городских новостей «Москва».
Также Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-востоке Москвы. По его словам, в Алексеевском районе ключи от новых квартир получили 608 жителей.
Незадолго до этого министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Максим Гаман рассказал, что с начала этого года около 20,5 тысячи человек из 375 домов заключили с городом договоры на новые квартиры в современных новостройках по программе реновации.