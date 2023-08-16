Собянин назвал объем вводимого в Москве жилья

В столице ежегодно вводится около четырех миллионов квадратных метров жилья. Об этом в среду, 16 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на улице Покровка.

— Вот за последние 10 лет, 12, мы в среднем вводили 4 миллиона квадратных метров, — сказал он.

Как отметил глава города, такие показатели нельзя назвать маленькими, если обратить внимание на масштабы строительства.

В округах столицы также продолжается реализация программы реновации, на данный момент процесс переселения окончен или еще продолжается для 127 тысяч человек, передает агентство городских новостей «Москва».

Также Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-востоке Москвы. По его словам, в Алексеевском районе ключи от новых квартир получили 608 жителей.