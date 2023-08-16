Температура воздуха 18 августа в Москве поднимется до +30 °С
Синоптик Шувалов сообщил, что 18 августа в Москве станет самым жарким днём текущей недели. Так, по его словам, температура воздуха в столице прогреется до +30 °С.
Об этом сообщает телеканал «360».
«У нас самый тёплый день — пятница, хотя во второй половине дня уже возможны грозы, но температура будет около +30°С», — уточнил специалист.
19 августа возможны дожди, а 20 августа будет без осадков.
Уточняется, что в начале следующей недели температура составит +21—+23°С.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что на текущей неделе в Московский регион вернётся жара до +29 °С.