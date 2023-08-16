Москвичи выбрали названия для новых улиц, бульваров и набережной

Жители столицы выбрали названия для восьми улиц, двух бульваров и набережной в районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин .

"Восемь улиц, два бульвара и набережная в районе Покровское-Стрешнево получили названия. Их выбрали москвичи в проекте "Активный гражданин", - написал мэр.

Так, четыре улицы названы в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей футбольного клуба "Спартак": ул. Братьев Старостиных, ул. Константина Бескова, ул. Федора Черенкова, ул. Николая Озерова. В районе Тушинского аэрополя все названия связаны с тематикой полетов: ул. Спортивной Авиации, ул. Виражная, ул. Аэроклубная, ул. Пилотажная, Небесный бульвар, Чкаловский бульвар. Проезд вдоль берега Москвы-реки теперь - Покровская набережная.