Собянин: Городские рынки и ярмарки стали новым брендом столицы
Городские рынки и ярмарки стали новым брендом столицы. Об этом кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин сообщил во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на ул. Покровка.
«Решили, почему мы не можем сделать наши рынки такими же, <….> чтобы чистота была, порядок. Я считаю, что нам во многом это удалось, сделали новый бренд московских ярмарок, который близок к тому, что задумали», – сказал Собянин.
Он добавил, что в городе создается доступная инфраструктура для досуга горожан: например, зимой в парках работают катки с искусственным льдом, летом – открываются зоны отдыха у воды.