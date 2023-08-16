Собянин: В Москве создана лучшая в мире система предоставления госуслуг

В столице действует лучшая в мире система предоставления госуслуг. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Сегодня трудно представить Москву без системы «Мои документы», без искреннего сервиса, который там оказывается, среднее ожидание в очереди — три минуты, это фантастика, — сказал он.

Глава города подчеркнул, что власти стараются перевести многие услуги в электронный формат, чтобы люди не тратили время на поход в офисы госуслуг, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно Собянин рассказал, что за прошедший учебный год власти Москвы запустили семь новых сервисов, помогающих выпускникам в период прохождения Государственной итоговой аттестации. По его словам, сервисами, связанными с получением доступа к сдаче выпускных экзаменов, ученики уже воспользовались почти 400 тысяч раз.