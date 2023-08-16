Уличные мастер-классы по брейк-дансу и рэп-фристайлу пройдут в Москве

«Вместе с проектом «НаРайоне» в августе мы подготовили большое количество мероприятий для молодежи. Каждый сможет реализовать себя в различных видах уличного спорта: показать профессионализм в танцах или открыть для себя направление рэп-фристайла», – приводит пресс-служба слова председателя комитета Екатерины Драгуновой.