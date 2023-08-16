На сайте ВДНХ стартовал проект с фото достопримечательностей выставки

"Михаил Киракосян - известный российский фотограф, чьи снимки экспонируются в 27 галереях по всему миру. На официальном сайте ВДНХ открылась его онлайн-выставка "Монументальная геометрия: ВДНХ" - спецпроект в жанре архитектурной фотосъемки. На снимках запечатлены любимые многими гостями достопримечательности Выставки - арка Главного входа, павильон №1 "Центральный", фонтан "Дружба народов", Центр "Космонавтика и авиация", фонтан "Каменный цветок", Музей славянской письменности "Слово" и другие объекты. Фотографии сопровождаются рассказом автора о том, как и при каких обстоятельствах он сделал тот или иной кадр", - говорится в сообщении.

Всех профессиональных фотографов и фотолюбителей, которые хотят поделиться кадрами с видами ВДНХ, приглашают заполнить анкету и оставить заявку на участие в проекте "Фотография на ВДНХ". Лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте. Новый проект предлагает всем желающим попробовать себя в роли фотохудожника и отправиться в творческое путешествие по территории. Специально для фотопрогулки ВДНХ подготовила подборку самых интересных и вдохновляющих локаций. Среди них - урбан-тропа "Лента Мебиуса", Мичуринский сад, Зеленый бельведер и колесо обозрения "Солнце Москвы". Гостям предлагается сделать красочное фото и выложить в "ВКонтакте" с хештегом #МонументальнаяГеометрия.