Движение транспорта на ряде набережных Москвы ограничат 20 августа

"ЦОДД: 20 августа будет временно закрыто движение для транспорта на ряде набережных в центре города в связи проведением полумарафона "Лужники". Движение будет закрыто: с 07:30 до 12:00 на улице Хамовнический Вал, с 07:30 до 12:30 на Лужнецкой набережной, с 08:00 до 11:30 на Москворецкой набережной, с 08:00 до 11:40 на Кремлевской набережной, с 08:00 до 12:00 на Пречистенской и Фрунзенской набережных, с 08:10 до 11:00 на Устьинской набережной, с 08:10 до 11:15 на Краснохолмской, Гончарной, Котельнической набережных", - говорится в публикации.