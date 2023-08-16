МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в ближайшие несколько дней
С 16 по 18 августа местами в столице прогнозируется сильная жара, температура воздуха может подняться до 31 градуса. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 16 по 18 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы от 29 до 31 градуса», – сказали в пресс-службе.
Горожан попросили соблюдать осторожность.