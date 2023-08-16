Купальный сезон в Москве продлится дольше обычного

«Сейчас купальный сезон в Москве прекрасный, и он продолжается, как минимум, до конца нынешней недели и начала следующей, потому что погода будет теплой. Купальный сезон очень существенно зависит от минимальных температур. И в ближайшие ночи они будут не слишком высокими, к выходным температура водоемов может чуть понизиться - до 20-21 градуса, но такая вода считается комфортной для купания. И она останется такой и в начале следующей недели, а вот дальше будем смотреть, поскольку длина ночи увеличивается. Но все равно в понедельник еще можно будет купаться, а это уже начало третьей декады августа в Москве, и купальный сезон в такое время продолжается не так уж часто», - заявил Вильфанд.