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В ближайшие дни в Москве ожидается «ростовское лето»

В ближайшие три дня в Москву придет «ростовское лето». Как сообщает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице потеплеет до +28-31 градуса.

В ближайшие дни в Москве ожидается «ростовское лето»
© Unsplash

«16 числа температура будет +26-28 градусов, в четверг — +27-29 градусов, а в пятницу — +29-31 градус», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что такая жаркая погода в это время года характерна скорее для Ростова, чем для Москвы — температурный фон будет превышать климатическую норму на 4-6 градусов. Однако уже в выходные ощутимо похолодает: в субботу, 19 августа, температура снизится до +25 градусов, а местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье, 20 августа, ожидается от +20 до +25 градусов.

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Напомним, что аналогичный прогноз Вильфанд сделал и на прошлой неделе. Тогда он отмечал, что пик новой волны жары придется на четверг и пятницу.

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