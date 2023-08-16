В ближайшие дни в Москве ожидается «ростовское лето»
В ближайшие три дня в Москву придет «ростовское лето». Как сообщает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице потеплеет до +28-31 градуса.
«16 числа температура будет +26-28 градусов, в четверг — +27-29 градусов, а в пятницу — +29-31 градус», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что такая жаркая погода в это время года характерна скорее для Ростова, чем для Москвы — температурный фон будет превышать климатическую норму на 4-6 градусов. Однако уже в выходные ощутимо похолодает: в субботу, 19 августа, температура снизится до +25 градусов, а местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье, 20 августа, ожидается от +20 до +25 градусов.
Напомним, что аналогичный прогноз Вильфанд сделал и на прошлой неделе. Тогда он отмечал, что пик новой волны жары придется на четверг и пятницу.