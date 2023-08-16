Более 175 тыс. москвичей посетили павильоны «Здоровая Москва» с мая

Обследование в павильоне позволяет вовремя выявить риски развития сердечно-сосудистых патологий, заболеваний эндокринной и дыхательной систем и других серьезных нарушений. Если в ходе диагностики обнаруживают отклонения, пациента направляют на дополнительные обследования или консультации узких специалистов в столичных медицинских организациях. В общей сложности обследование занимает около часа, для него не требуется предварительная запись.

Павильоны работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Они находятся в парках и скверах города. Перед обследованием необходимо заполнить специальную анкету. Сделать это можно как в самом павильоне, так и заранее в режиме онлайн в электронной медкарте - в разделе "Моя диспансеризация в парке" на портале mos.ru и в разделе "Диспансеризация" в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО". Проверить здоровье в павильонах могут все совершеннолетние москвичи. Для этого понадобятся московский полис ОМС и паспорт. Результаты исследований, протоколы осмотров и заключения врачей будут доступны пациентам в их электронных медкартах.