Дворец гимнастики Ирины Винер открыли в Новой Москве
Масштабное сооружение с неповторимым дизайном – в Новой Москве открыли Дворец спорта и образования имени Ирины Винер, сообщает «МИР 24».
Это второй спортивный центр на территории Москвы, где акцент сделан на художественную гимнастику. В нем смогут заниматься сотни детей из ближайших районов, не тратя время на дорогу.
«Колоссальный высоты потолок, больше 20 метров и ковры с нашими маленькими детьми, которые будут жить и уже живут в Новой Москве. Это не только художественная гимнастика, здесь и волейбол, и борьба. Здесь будут заниматься дети, которые будут и учиться в школе, и тренироваться в шаговой доступности. Поэтому я считаю, что это очень важно и очень перспективно для Новой Москвы», – отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
Дворец получил уникальное архитектурное оформление. Здание венчает кристаллообразный купол цвета обсидиана. Он состоит из более, чем 30 000 элементов, соединенных между собой. Помимо гимнастического зала на два ковра, во Дворце будет работать школа единоборств, есть воркаут, кросс-фит зоны, а также зал для занятий командными видами спорта.