Дворец гимнастики Ирины Винер открыли в Новой Москве

«Колоссальный высоты потолок, больше 20 метров и ковры с нашими маленькими детьми, которые будут жить и уже живут в Новой Москве. Это не только художественная гимнастика, здесь и волейбол, и борьба. Здесь будут заниматься дети, которые будут и учиться в школе, и тренироваться в шаговой доступности. Поэтому я считаю, что это очень важно и очень перспективно для Новой Москвы», – отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.