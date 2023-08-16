В Москве состоялся благотворительный гастрономический забег

В Москве состоялся массовый благотворительный гастрономический забег Run & Eat, во время которого бегуны могли есть на дистанции. Спортивное мероприятие проходило в Парке Победы на Поклонной горе.

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Любителям бега предложили две дистанции протяженностью 5 и 10 километров, на которых были предусмотрены гастрономические пит-стопы. А юные участники спортивного праздника пробежали детский забег на дистанции 500 метров и 1 километр.

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На трассу вышли более 3 тысяч бегунов, среди которых были как начинающие и подготовленные спортсмены всех возрастов, так и корпоративные команды известных ресторанов и крупных компаний, в том числе сотрудники торговой сети «Перекресток».

На старте все участники хорошо размялись, а также получили брендированные футболки для бега и пакеты с подарками от партнеров. Чтобы пополнить запас витаминов и восстановить тонус после забега на финише бегунам предложили сочный арбуз и полезные перекусы из ассортимента «Шеф Перекресток».

На прошедшем спортивном мероприятии торговая сеть установила брендированный шатер с лаундж-зоной, где гости могли расслабиться на мягких пуфах, попробовать прохладительные напитки, а также воспользоваться станцией для зарядки мобильных устройств. Все желающие приняли участие в конкурсах и играх, которые организовала торговая сеть, а также сделали памятные фотографии в спортивной фотозоне. В ожидании старта с профессиональным инструктором по зумбе можно было не только размяться перед забегом, но и выучить новые танцевальные движения.

Для самых маленьких участников забега были подготовлены мастер-классы по созданию веера-арбуза и других поделок из бумаги. За участие в активностях гостям вручали подарки в виде сумок-шопперов, дождевиков, браслетов, фрисби, а также промокоды на скидку при заказе готовой еды в мобильном приложении торговой сети.