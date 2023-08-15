Полумарафон "Лужники" пройдет в Москве 20 августа. Мероприятие состоится седьмой раз в истории.

© Москва 24/Антон Великжанин

Центральным событием станет забег по трассе длиной в 21,1 километра, ее маршрут пройдет по центральным набережным столицы. Старт и финиш, как и в предыдущие годы, будет на территории спорткомплекса "Лужники". Победителями в индивидуальном зачете станут пять мужчин и пять женщин с лучшим результатом.

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"Мы с уважением относимся к истории олимпийского комплекса и спортивной истории России в целом, продолжаем ее, стремимся сохранять и приумножать существующие традиции, развивать их. И мы очень хотим, чтобы каждый участник забега почувствовал себя частью этой спортивной истории", – прокомментировал директор полумарафона "Лужники", основатель Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

После забега участники смогут восстановиться в Беговом центре. Для этого здесь есть необходимое оборудование. Кроме того, организаторы проведут специальные восстановительные тренировки. Занятия бесплатные, но нужна предварительная регистрация.

Кроме того, в программе события – эстафета для всех желающих. По словам организаторов, в нем поучаствует 71 команда, что является абсолютным рекордом. Эстафета пройдет на той же трассе, что и полумарафон, однако в этот раз она будет разделена на четыре части: три – по 5 и одна – на 6,1 километра. Каждому участнику нужно пробежать только один отрезок маршрута, а затем передать эстафетную палочку партнеру по команде.

В рамках эстафеты наградят первые три команды, которые пришли к финишу. Победители и призеры получат кубки, изготовленные в ретростиле, подарки от партнеров и денежные призы. В 2023 году призовой фонд полумарафона составит более 500 тысяч рублей. Начало полумарафона и эстафеты – в 08:30, стартовый городок откроется в 07:00.

Также в рамках события состоится детский забег, при этом он пройдет на сутки раньше – 19 августа. В нем будут соревноваться бегуны от 0 до 13 лет на дистанциях в 400 либо 800 метров. Соревнования пройдут на территории Северного спортивного центра "Лужников". Все участники получат памятные медали, а для первых трех мальчиков и девочек в двух старших возрастных группах устроят настоящую церемонию награждения с вручением кубков и подарков от партнеров мероприятия. Начало детского забега – в 16:00, выдача номеров участникам завершится в 15:30.