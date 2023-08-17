В Москве пройдет фестиваль «Русское поле»

19 августа на территории музея-заповедника «Коломенское» откроется двухдневный фестиваль славянского искусства «Русское поле». «Вечерняя Москва» ознакомилась с программой мероприятия.

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Из-за огромного интереса к фестивалю в этом году «Русское поле» впервые будет проходить на протяжении двух дней.

— Пожалуй, самым ярким событием станут гастрономические рекорды фестиваля и показ мод от русских дизайнеров со всей страны, — отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Всех накормят

Одной из ключевых площадок фестиваля станет «Сытный двор». Начиная с 11:00 там можно будет продегустировать и узнать рецепты многих блюд национальной кухни. А уже днем 19 августа там будет поставлен гастрономический рекорд — на самую большую кашу с лесными орехами. Попробовать блюдо сможет каждый. Также на площадке в течение двух дней будет работать ярмарка.

Главное, чтобы шапка сидела

Еще одна ключевая площадка — «Модный ряд». На ней можно будет посетить выставку «Традиционный русский костюм», а также увидеть, как эволюционировала мода на головные уборы в Древней Руси. Более того, днем 19 и 20 августа там пройдут показы лучших коллекций отечественных дизайнеров.

Закружат аттракционы

Кроме того, во время фестиваля будут работать игровые зоны для детей и интерактивные площадки, посвященные военной тематике. Желающие смогут пройти «курс молодого бойца» и попробовать свои силы в тире «Ворошиловский стрелок». Площадки будут работать оба дня с 11:00. Подробнее о фестивале «Русское поле» можно узнать на сайте мероприятия http:// polerusskoe.ru/.

Тем временем

В честь столетия со дня рождения Леонида Гайдая 26 августа на Страстном бульваре откроется выставка фотографий из личного архива семьи режиссера. Она будет работать до 12 сентября.