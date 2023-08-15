Собянин наградил 14 семей почетным знаком "Родительская слава"

Почетный знак "Родительская слава города Москвы" в 2023 году получили 14 многодетных семей. Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, распоряжение на этот счет подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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Напомним, этим знаком награждаются родители (усыновители), которые постоянно проживают в Москве не менее 10 лет, состоящие в браке, заключенном в соответствии с федеральным законодательством, либо в случае неполной семьи - один из родителей (усыновителей), который воспитывает или воспитал пять и более детей. Награждение производится по достижении пятым ребенком возраста пяти лет.

В 2023 году награды удостоены 14 семей (28 родителей), в которых родились и воспитываются 106 детей.

"В том числе 11 детей - в одной семье, 10 детей - в одной семье, девять детей - в одной семье, по восемь детей - в четырех семьях, по семь детей - в трех семьях, по шесть детей - в трех семьях, пять детей - в одной семье", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сам почетный знак "Родительская слава города Москвы" учрежден в 2009 году для укрепления института московской семьи, повышения престижа многодетной семьи, социального статуса материнства и отцовства.

При награждении одному из родителей выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 275 тыс. руб. Помимо обычных детских выплат, многодетные семьи получают скидки и пособия на оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт, пользование телефоном, покупку школьной формы и других товаров. Также в 2022 году было приняло решение о предоставлении права бесплатного проезда в общественном транспорте второму родителю в многодетных семьях и детям в возрасте до 18 лет вне зависимости от прохождения обучения.