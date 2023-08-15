В Москве открыли движение по двум эстакадам

«Открыли движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе и с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД. Их построили в рамках реконструкции старой развязки клеверного типа на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Она уже готова на 60%», — написал Собянин.