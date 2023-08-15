В субботу на вечеринке Мосурбанфорума в «Лужниках» выступят Иванушки International

Для жителей и гостей столицы в рамках Московского урбанфорума проводят ночные дискотеки и концерты популярных звезд российской эстрады. В субботу, 19 августа, в качестве хедлайнера площадки МУФ в «Лужниках» выступят Иванушки International. Об этом сообщается на сайте Мосурбанфорума.

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Концерты на открытом воздухе посещают тысячи гостей.

«За две недели этот формат уже полюбился гостям форума и стал одной из визитных карточек площадки в «Лужниках»», - говорится в сообщении.

В пятницу, 18 августа, на сцене у Малой спортивной арены появятся Клава Кока, группа Pizza, RASA, KARINA ISTOMINA, KIRILOFF и DENNIS FROST.

В субботу, 19 августа, концерты дадут, помимо группы «Иванушки International», МакSим, Nyusha, а также MAGNIT, Nikita Zabelin и ARINA MUR.

После завершения дневной программы в 20:00 выступят хедлайнеры, а в 21:00 начнутся дискотеки. Вход на все мероприятия свободный.