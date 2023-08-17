Столичные службы заменили около 240 лифтов в медучреждениях с начала года

Около 240 лифтов заменили в медучреждениях столицы с начала этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— В рамках реализации программы «Развитие здравоохранения города Москвы» выполнены работы по замене в действующих медицинских учреждениях 238 лифтов, срок эксплуатации которых подошел к концу, — сказал он.

Теперь медучреждения оснащены новым лифтовым оборудованием, которое полностью отвечает современным требованиям безопасности. Как передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы», замена лифтов всегда проводится поэтапно, чтобы работники и пациенты не испытывали затруднений при перемещении между этажами.

Столичный лифтостроительный завод создал модель лифта, который может развивать скорость четыре метра в секунду. Новая модель проходит сертификацию на подтверждение соответствия Техническому регламенту Таможенного союза.