В Москве фестиваль "День Индии" посетили более 2 млн человек

Более 2 млн человек посетили фестиваль "День Индии", который прошел в московском парке "Остров мечты". Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"С 10 по 13 августа в ландшафтном парке "Остров мечты" прошел колоритный фестиваль "День Индии". За четыре дня тематические площадки фестиваля посетили более 2 млн человек. Гости могли получить консультации индийских астрологов и приобрести товары из Индии - на фестивале работал традиционный базар с более чем 150 киосками", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что на открытии в знак дружбы между Россией и Индией перед главной сценой фестиваля участники церемонии открытия торжественно пронесли 30-метровый флаг, в котором были объединены флаги двух государств.

В этом году праздник посвятили 77-летию установления дипломатических связей между Индией и Россией. На церемонии открытия основатель фестиваля Сэмми Котвани и шеф-повар Энияван приготовили традиционное индийское угощение - пирог идли из крупы просо. Вес блюда составил 77 килограммов.

"Фестиваль "День Индии" посетили не только москвичи, но и туристы из разных городов России, а также из Индии, Египта, Анголы, Китая. Для гостей фестиваля "День Индии" устраивали дегустации национальных блюд и беспроигрышные лотереи, главным призом которых стали два авиабилета в Дели. Всех посетителей бесплатно угощали индийским чаем с имбирем, всего было выпито 2,8 млн чашек", - добавили в пресс-службе.